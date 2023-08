Großbrand in Offenbacher Recyclingfirma ist unter Kontrolle

Offenbach: Der Großbrand in einer Recyclingfirma unter anderem für Batterien in der hessischen Stadt ist unter Kontrolle. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter ausbreiteten. Allerdings atmeten etwa 30 Einsatzkräfte Rauchgas ein, als sich der Wind plötzlich drehte. Sie mussten zur Sicherheit ins Krankenhaus. Wie ein Sprecher der Stadt Offenbach in der Früh mitteilte, hätten sich die enormen Rauchwolken inzwischen gelegt. Anwohner klagten allerdings über brennende Augen und Kratzen im Hals.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.08.2023 07:00 Uhr