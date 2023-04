Großbrand in Hamburg - Rauchwolke über der Innenstadt

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst wirbt in seiner Osterbotschaft für Frieden und Menschenrechte

Rom: Nach der Ostermesse auf dem Petersplatz hat Papst Franziskus seine traditionelle Ansprache an die Menschen in aller Welt gehalten. In der Osterbotschaft warb das Oberhaupt der Katholischen Kirche für Frieden und Menschenrechte. Jörg Seisselberg berichtet **********************NOT: An erster Stelle bat der Papst um Frieden für die Ukraine und Hilfe für das - Zitat - "geliebte ukrainische Volk", sowie "um österliches Licht für das russische Volk". Besorgt zeigte sich Franzikus über die angespannte Lage in Israel. Im Anschluss an seine Osterbotschaft erteilte Franziskus den Segen "Urbi et Orbi" WEITER: Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Kurschus, rief dazu auf, sich von den vielen Krisen in der Welt nicht lähmen zu lassen. Über die Menschen in der Ukraine fege weiter der Kriegssturm, so Kurschus, Ostern sei jedoch die kräftige Gegenrede Gottes gegen alles, was festgefahren und ohne Aussicht erscheine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2023 16:00 Uhr