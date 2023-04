Großbrand in Hamburg ist unter Kontrolle

Kurzmeldung ein/ausklappen Papst wirbt in Osterbotschaft für Frieden und Menschenrechte

Rom: Der Papst hat in seiner Osterbotschaft für Frieden und Menschenrechte geworben. Konflikte und Spaltungen sollten schnell überwunden werden, so Franziskus vor zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz. Ganz konkret bat er um Frieden in der Ukraine. Als ein Zeichen österlicher Hoffnung deutete er die Bereitschaft vieler Länder, Menschen aufzunehmen, die vor Krieg und Armut fliehen und ihnen zu helfen. An die Politik weltweit appellierte der Papst, niemanden zu diskriminieren oder seine Würde mit Füßen zu treten. Soziale Wunden sollten geheilt werden. Im Anschluss an seine Osterbotschaft sprach er den traditionellen Segen Urbi et Orbi - der Stadt und dem Erdkreis. Nach den Feierlichkeiten fuhr Franziskus im Papamobil über den Petersplatz und segnete die Gläubigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 19:00 Uhr