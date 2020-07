Großbrand in der Kathedrale von Nantes ausgebrochen

Nachrichtenarchiv - 18.07.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nantes: In der Kathedrale von Nantes ist ein Brand ausgebrochen. Die örtliche Feuerwehr sprach von einem Großbrand, der noch nicht unter Kontrolle sei. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Französischen Medienberichten zufolge rückte die Feuerwehr mit mehreren Löschwagen und 60 Mann kurz vor acht Uhr aus. Zur Zeit dringt dichter schwarzer Rauch zwischen den beiden Kathedralentürmen nach außen. Die gotische Kathedrale in Nantes wurde Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut und bis ins 19. Jahrhundert mehrfach architektonisch verändert. Vor fünf Jahren hatte es in der westfranzösischen Stadt schon einmal einen spektakulären Brand in einer Kirche gegeben. Damals wurden Teile einer Basilika zerstört.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 10:15 Uhr