Großbrand in der Innenstadt von Hof

Nachrichtenarchiv - 08.08.2022 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hof: In der Innenstadt läuft zur Stunde ein Großeinsatz der Feuerwehr. Mehrere Häuser stehen in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen war das Feuer auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses in Hof ausgebrochen und griff schnell auf mehrere anliegende Gebäude über. Sicherheitskräfte brachten die Anwohner in Sicherheit. Mehrere Personen erlitten Rauchvergiftungen. Neben zahlreichen Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr sind auch mehrere Hubschrauber im Einsatz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.08.2022 20:45 Uhr