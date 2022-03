Großbrand in Aschaffenburg ist unter Kontrolle - Millionenschaden

Nachrichtenarchiv - 28.03.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Aschaffenburg: Die Feuerwehr hat am Abend den Großbrand in einer Lagerhalle des Kompostwerks in der Obernburger Straße unter Kontrolle gebracht. Aktuell laufen Messungen, ob durch das Feuer Schadstoffe freigesetzt wurden. Der Brandgeruch ist nach Angaben unserer Korrespondentin in der ganzen Stadt zu riechen. 60 Feuerwehrleute versuchen derzeit, die Flammen zu löschen. Über den BR und andere Medien hatten die Behörden etwa 40.000 Aschaffenburger aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Entwarnung gibt es noch nicht. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist noch unklar. In dem Kompostwerk dürfte ein Millionenschaden entstanden sein. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2022 23:00 Uhr