Großbrand im Münchner Prinzregentenstadion ist gelöscht

Russland löst mit neuem Gas-Lieferstopp weitere Sorgen aus

Moskau: Russland unterbricht die Gaslieferung durch die Ostseepipeline Nordstream 1 und verstärkt damit die deutschen Sorgen um die Energieversorgung. Der staatliche Konzern Gazprom kündigte einen dreitägigen Lieferstopp ab Ende August an. In der offiziellen Begründung heißt es, gemeinsam mit Siemens warte man einen Kompressor. Als Reaktion darauf hat die Ukraine ihre Pipelines zum Durchleiten des russischen Gases angeboten. In Kiew hieß es, Moskau wisse von dieser Alternative, ignoriere sie aber, um Europa zu erpressen. Angesichts der am Weltmarkt steigenden Gaspreise hat der niedersächsische Ministerpräsident Weil einen Rettungsschirm für die gesamte Energiebranche vorgeschlagen. Der Bund hat bereits das Energie-Unternehmen Uniper mit Milliardenhilfen gerettet. Zudem sollen Importeure von der beschlossenen Gasumlage profitieren, um auf dem Markt vergleichsweise teures Gas als Ersatz für russische Lieferungen kaufen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2022 10:00 Uhr