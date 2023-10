Großangriff der Hamas war laut Experten gut vorbereitet

Tel Aviv: Die Groß-Offensive der Hamas auf Israel war nach Einschätzung von Fachleuten gut koordiniert. Eine Operation wie diese müsse umfassend vorbereitet werden, heißt es in Tel Aviv. Auch der Zeitpunkt sei nicht zufällig gewählt - am Morgen des jüdischen Ruhetages Shabbat und genau 50 Jahre nach Beginn des Jom-Kippur-Krieges zwischen Israel und arabischen Staaten. Zwei Tage nach Beginn der Offensive hat Israel den Gaza-Streifen abgeriegelt; die Bewohner sind nun von Nahrungsmitteln, Strom und Treibstoff abgeschnitten. In Israel wurde am Vormittag in mehreren Städten Luftalarm ausgelöst. Das Entwicklungsministerium hat die Finanzhilfen für die Palästinensergebiete inzwischen ausgesetzt. Das Außenministerium will die Zahlungen dagegen weiter leisten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.10.2023 15:00 Uhr