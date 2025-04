Groß- und Außenhandel warnt vor massiven Folgen durch Zollkonflikt

Der Zollkonflikt mit den USA könnte nach Ansicht des Bundesverbands des Groß- und Außenhandels in Deutschland zu Warenknappheit und Marktverzerrungen führen. Verbandspräsident Jandura sagte der "Augsburger Allgemeinen", man müsse mit gestörten Lieferketten rechnen. Deutsche Unternehmen müssten außerdem eine wachsende Billigkonkurrenz durch große Überproduktion in China fürchten. Den Händlern dort sei über Nacht ein großer Absatzmarkt weggebrochen, so Jandura, man müsse also damit rechnen, dass die Produkte bei uns zu wettbewerbsverzerrenden Preisen angeboten werden. Das mache den Handel kaputt, dafür brauche man eine politische Lösung, forderte der BGA-Chef.

