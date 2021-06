GroKo räumt Streitpunkte in Klimapolitik aus

Italien will Maskenpflicht im Freien ab kommender Woche aufheben

In Italien soll ab kommendem Montag die Maskenpflicht im Freien entfallen. Das verkündte Gesundheitsminister Speranza am späten Abend. In Innenräumen oder öffentlichen Verkehrsmitteln müssen die Menschen jedoch weiter eine Masken tragen. In Restaurants gilt die bisherige Regelung weiter, dass der Schutz nur abgenommen werden darf, wenn man an seinem Platz sitzt. Draußen wie drinnen bleiben die Abstandsregeln in Kraft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 22.06.2021 02:00 Uhr