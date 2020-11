GroKo einigt sich auf Einstieg in Frauenquote für Vorstände

Nachrichtenarchiv - 20.11.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Frauen sollen nach dem Willen einer Arbeitsgruppe der Großen Koalition künftig stärker an der Führung von großen Unternehmen beteiligt werden. Wenn ein Vorstand aus mehr als drei Mitgliedern besteht, soll künftig mindestens ein Mitglied eine Frau sein. Auf diese Art Frauenquote haben sich nach eigenen Angaben Vertreter der Unionsparteien sowie von Justiz- und Familienministerium geeinigt. Die Regelung bezieht sich demnach auf börsennotierte und paritätisch mitbestimmte Unternehmen. In der kommenden Woche sollen die Koalitionsspitzen die Einigung absegnen, für Dezember ist ein Kabinettsbeschluss geplant. Für Unternehmen, an denen der Bund mehrheitlich beteiligt ist, wurde zudem eine Aufsichtsratsquote für Frauen von mindestens 30 Prozent vereinbart. Diese gilt für 100 Unternehmen der freien Wirtschaft schon seit einigen Jahren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.11.2020 21:00 Uhr