Größtes Krankenhaus im Gazastreifen ist laut WHO weitgehend zerstört

Genf: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat sich nach einer Begehung des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen erschüttert über die dortigen Zustände gezeigt. WHO-Chef Tedros nannte das größte Krankenhaus in dem Küstenstreifen eine leere Hülle mit Menschengräbern. Die Klinik sei verwüstet und vollkommen funktionsunfähig. WHO-Mitarbeiter berichteten nach ihrem Besuch von Verwesungsgeruch und provisorischen Gräbern in dem Krankenhaus. Die israelische Armee hatte die Klinik gestürmt und das Gelände Anfang der Woche nach einem zweiwöchigen Einsatz wieder verlassen. Israel beschuldigt die Hamas, Krankenhäuser und andere zivile Einrichtungen als Kommandozentralen und Waffenlager zu missbrauchen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.04.2024 22:45 Uhr