Größter Solarpark Bayerns wird eröffnet

Bundorf: Der größte Solarpark Bayerns wird am Nachmittag in Unterfranken im Landkreis Haßberge eröffnet. Er ist 125 Hektar groß, hat mehr als 230.000 Photovoltaikmodule verbaut und kann künftig rechnerisch 37.500 Haushalte versorgen. So sollen jährlich rund 90.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Laut Betreiber basiert der Solarpark auf einem deutschlandweit einzigartigen Konzept: Er liefere nicht nur erneuerbare Energie für die Stromversorgung, sondern auch elektrische Energie für Fernwärme und E-Ladesäulen in Bundorf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 08:00 Uhr