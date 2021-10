Größter römischer Silberschatz in Bayern entdeckt

Nachrichtenarchiv - 18.10.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Augsburg: Im Stadtteil Oberhausen haben Archäologen den bislang größten römische Silberschatz in Bayern entdeckt. Bei Ausgrabungen auf einem früheren Industriegelände fanden sie 15 Kilogramm Silbermünzen aus dem 1. und 2. Jahrhundert nach Christus. Sie lagen seitdem im alten Flussbett der Wertach. Am Mittwoch will die Stadt den Fund der Öffentlichkeit präsentieren. Schon vor mehr als hundert Jahren hatte man auf dem Gelände römische Objekte gefunden. Doch wegen der langen Nutzung des Grundstücks durch eine Fabrik sind erst jetzt gründliche Untersuchungen möchlich. Erst im Juni hatten die Wissenschaftler aufgrund der Grabungen die Geschichte der Stadt umgeschrieben. Funde aus Oberhausen belegen, dass die Römer dort schon zwischen den Jahren 8 und 5 vor Christus ein Militärlager errichtet hatten. Das heißt, Augsburg ist der älteste römische Stützpunkt in Bayern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 19:00 Uhr