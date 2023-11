Größter Eisberg der Welt ist in der Antarktis in Bewegung

London: Der größte Eisberg der Welt ist nach Erkenntnissen von Wissenschaftlern erstmals seit Jahrzehnten wieder in Bewegung. Wie das britische Polarforschungsprogramm mitteilte, zeigten Satellitenbilder, dass der Eisberg mit der Bezeichnung A23a vergleichsweise schnell an der Nordspitze der Antarktischen Halbinsel vorbeidriftet. Der Eisberg hat eine Größe von rund 4.000 Quadratkilometern. In den vergangenen Jahren hatte er sich nicht bewegt, nachdem er auf dem Meeresboden aufgesetzt hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 23:00 Uhr