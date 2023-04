Kurzmeldung ein/ausklappen Größte Rakete der Welt explodiert bei Testflug vorzeitig

Brownsville: Der US-Konzern SpaceX hat die größte je gebaute Rakete der Welt erfolgreich ins All geschossen, sie dann aber explodieren lassen. Die unbemannte Starship-Rakete hob wie geplant am Weltraumbahnhof Starbase in Boca Chica im US-Bundesstaat Texas ab. Gut drei Minuten nach dem Start seien dann aber mehrere Triebwerke ausgefallen und die Rakete habe zu taumeln begonnen, teilte Space X mit. Daraufhin habe man das Flugbeendigungssystem aktiviert, um durch die Explosion eine Gefährdung von Menschen am Boden zu vermeiden. - Der Testflug der 120 Meter langen Rakete war mit großer Spannung erwartet worden, da die Starship einmal Menschen zum Mond und später zum Mars bringen soll.

