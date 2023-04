Größte Parteien liegen bei Parlamentswahl in Finnland fast gleichauf

Meldungsarchiv - 02.04.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Helsinki: Bei der Parlamentswahl in Finnland bahnt sich das erwartet knappe Rennen zwischen den drei größten Parteien an. Vor einer Stunde haben die Wahllokale geschlossen. Die konservative Nationale Sammlungspartei lag in einer ersten Hochrechnung mit 20,8 Prozent nur 0,1 Prozentpunkte vor den Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Marin. Mit etwas Abstand folgte die rechtspopulistische Partei "Die Finnen" mit 18,6 Prozent. Ein vorläufiges Endergebnis dürfte gegen Mitternacht feststehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 20:00 Uhr