Größte Klinik in Gaza ist offenbar außer Betrieb

Gaza: Die größte Klinik im Gaza-Streifen ist inzwischen offenbar außer Betrieb. Mehreren Berichten zufolge gibt es keinen Treibstoff mehr für die Stromgeneratoren. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen wiederholte ihren Appell für eine Waffenruhe. Teams der Organisation sowie Hunderte von Patienten befinden sich noch in der al-Shifa-Klinik. Ganz in der Nähe wird nach israelischen Angaben gegen die Hamas gekämpft. Den Beschuss des Krankenhauses dementierte jedoch das Verteidigungsministerium. Morgen will das israelische Militär nach eigenen Angaben bei der Evakuierung der Säuglingsstation helfen. Ein Chirurg der Klinik forderte, auch die insgesamt 600 stationären Patienten in Sicherheit zu bringen. Israel vermutet unter dem Krankenhaus ein verzweigtes Kommandosystem der Hamas. Möglicherweise werden dort auch die 239 Geiseln festgehalten. Für ihre Freilassung hat Israels Außenminister Cohen am Abend eine internationale Initiative angeregt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2023 23:00 Uhr