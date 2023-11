Größte Klimakonferenz aller Zeiten beginnt in Dubai

Dubai: Vertreter aus rund 200 Staaten beraten ab heute zwei Wochen lang über eine Eindämmung des Klimawandels. Insgesamt werden rund 70.000 Teilnehmer in dem Emirat erwartet - damit ist das Treffen die größte Klimakonferenz, die es je gab. Ein großer Streitpunkt ist, ob sich die Staaten am Ende einstimmig auf einen Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas einigen können. Derzeit hinken die meisten Länder hinter ihren selbstgesteckten Zielen im Kampf gegen die Erderwärmung hinterher. Sollten sie ihre Bemühungen nicht deutlich ausweiten, ist nach allgemeiner Überzeugung das vereinbarte Ziel von Paris nicht mehr zu erreichen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Umweltschützer beklagen, dass der Gastgeber der Konferenz gleichzeitig Chef des staatlichen Ölkonzerns in Dubai ist. Greenpeace-Chef Kaiser etwa sagte, da habe man den Bock zum Gärtner gemacht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2023 06:00 Uhr