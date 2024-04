Größte Anti-Regierungsdemo in Israel seit Kriegsbeginn

Jerusalem: Bei der bislang größten Demonstration seit Kriegsbeginn haben Zehntausende Israelis den Rücktritt von Premierminister Netanjahu gefordert. Außerdem verlangten sie die Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln. Netanjahu, der sich am Abend einer Leistenbruch-Operation unterziehen musste, wies noch vor dem Eingriff die Kritik an seiner Amtsführung zurück. Zugleich bekräftigte er seine Absicht, eine Bodenoffensive in Rafah im Süden des Gaza-Streifens durchzuführen. Heute wollen offenbar Vertreter Israels und der USA in einer Video-Konferenz darüber sprechen. Wie viele andere Länder warnen auch die USA vor den Folgen einer Bodenoffensive in Rafah. In der Stadt im Süden des Gazastreifens halten sich etwa 1,5 Millionen Menschen auf, die Schutz vor dem Krieg suchen.

