Größerer Polizeieinsatz in der Amberger Innenstadt

Amberg: In der Innenstadt hat es am späten Abend einen größeren Einsatz gegeben. Laut Polizei meldete sich ein Anrufer und kündigte an, eine Gewalttat begehen zu wollen. Daraufhin fuhren zahlreiche Streifenwagen zum Einsatzort. Die Amberger Innenstadt wurde abgesperrt. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Anruf um das sogenannte "Swatting"-Phänomen handelte. Das Ziel des Anrufers sei es gewesen, einen großen Polizeieinsatz auszulösen. Der Anrufer ist noch unbekannt - es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.05.2025 01:00 Uhr