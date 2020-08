Größerer Brand bricht in früherer Gehörlosenschule in München aus

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der früheren Schule für Gehörlose im Stadteil Sendling-Westpark ist am Nachmittag ein größerer Brand ausgebrochen. Die Münchner Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude nahe des Erasmus-Grasser-Gymnasiums und des Ludwigsgymnasiums an der Fürstenriederstraße wird seit längerer Zeit nicht mehr genutzt und steht derzeit leer. Wegen der starken Rauchentwicklung sind Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 19:15 Uhr