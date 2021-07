Grönland stoppt neue Erkundungen von Ölvorkommen

Das Wetter: Sonne, Wolken und Schauer bei 19 bis 26 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechselnd bewölkt, teils länger sonnig, vereinzelt auch Schauer oder Gewitter bei Höchstwerten von 19 bis 26 Grad. In der Nacht zeitweise klar, Tiefstwerte um 15 Grad. Die Aussichten: Morgen wieder wechselhaft, auch am Sonntag im Süden noch Regen, in Nordbayern freundlicher. Ab Montag dann viel Sonnenschein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2021 12:00 Uhr