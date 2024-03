Grimme-Preise gehen an die "Maus" und ARD-Journalistin Willinger

Marl: Die Grimme-Preise für Fernsehsendungen in Deutschland gehen in diesem Jahr unter anderem an die "Sendung mit der Maus" und die ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Das hat das zuständige Institut bekanntgegeben. Willinger wird demnach für ihre transparente und kontinuierliche Auslandsberichterstattung aus der Türkei und dem Iran ausgezeichnet. Einen Preis erhielt die Maus-Spezial-Sendung: Marokko-Maus. Die Verleihung findet am 26. April statt. Der undotierte Grimme-Preis gilt als wichtigster deutscher Fernsehpreis und feiert in diesem Jahr sein 60. Jubiläum.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2024 10:00 Uhr