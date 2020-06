Grimme-Preis für Podcast "Das Corona-Virus-Update" mit Virologe Drosten

Norwegen und Dänemark wollen Reise-Beschränkungen lockern

Oslo: Norwegen und Dänemark haben weitere Lockerungen ihrer Reise-Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie angekündigt. Ab Samstag dürfen die Dänen wieder in die meisten europäischen Länder reisen. Voraussetzung ist, dass die Zahl der Neuinfektionen im jeweiligen Land unter 20 pro 100.000 Einwohner liegt. Abgeraten wird den Dänen weiterhin etwa von Reisen nach Großbritannien, Irland, Portugal, und in fast alle Regionen Schwedens. Norwegen will seine Reisebeschränkungen, die bislang mit die strengsten in Europa sind, am 15. Juli weiter lockern, wie Ministerpräsidentin Solberg ankündigte. - In Portugal gibt es regional hingegen wieder mehr Corona-Infektionen. Deshalb müssen weite Teile des Großraums Lissabon am 1. Juli zwei Wochen lang wieder in den Lockdown.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 23:00 Uhr