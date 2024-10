Grimme-Online-Awards gehen unter anderem an Bayerischen Rundfunk

Marl: In der nordrhein-westfälischen Stadt sind am Abend die Grimme-Online-Awards vergeben worden. In der Kategorie Spezial ging der Preis an netzpolitik.org und den Bayerischen Rundfunk für die sogenannten "Databroker Files" über unkontrollierten Datenhandel im Netz. Auch der KI-Sonderpreis ging an den BR - an den Podcast "In 5 Tagen Mord - Die Krimi-Challenge mit KI".

