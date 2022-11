Grimm warnt vor Vorziehen der Gaspreisbremse

Scholz bittet China um Einsatz für Frieden in der Ukraine

Peking: Bundeskanzler Scholz hat bei seinem Staatsbesuch an China appelliert, im Ukraine-Krieg auf Russland einzuwirken. Die Volksrepublik habe als weltpolitischer Akteur eine Verantwortung für den Frieden in der Welt, so Scholz. Man sei sich einig, dass mit atomaren Waffen nicht gedroht werden dürfe. Auch Ministerpräsident Li betonte, er hoffe auf ein "baldiges Ende" des Krieges in der Ukraine. Man könne sich keine weitere Eskalation leisten. Li warnte in dem Zusammenhang auch vor einer Störung der internationalen Lieferketten. Scholz war für seine Reise von mehreren Seiten kritisiert worden - unter anderem weil er als erster ausländischer Regierungschef Chinas Staatschef Xi nach dessen Wiederwahl besucht. Scholz wies die Kritik heute zurück: In Zeiten der Krisen seien Gespräche noch wichtiger. Scholz sagte zu Beginn seines Pressestatements wörtlich: "Es ist gut und richtig, dass ich heute hier in Peking bin."

