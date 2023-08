Grimm sieht harte Zeiten auf Menschen in Deutschland zukommen

Berlin: Die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm sieht nach eigenen Worten harte Zeiten auf die Menschen in Deutschland zukommen. Angesichts des stagnierenden beziehungsweise negativen Wachstums komme es zu realen Einbußen. Das sei eine große Herausforderung in einer Transformationsphase, so Grimm. Wichtig sei, dass die Politik den Leuten reinen Wein einschenke und deutlich macht, dass der Umbau der Wirtschaft zur Klimaneutralität etwas kostet - auch jeden Einzelnen. Die sogenannte Wirtschaftsweise sprach sich gleichzeitig gegen eine staatlich finanzierte Deckelung der Industriestrompreise aus. Wenn man den Preis für die energieintensive Industrie senke, steige dort die Stromnachfrage. Für alle anderen würde er dadurch teurer. Auch Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner haben Bedenken bezüglich entsprechender Pläne von Wirtschaftsminister Habeck.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 11:00 Uhr