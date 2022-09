Grimm fordert Verlängerung der AKW-Laufzeiten

Nachrichtenarchiv - 06.09.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Habeck, zwei der letzten drei deutschen Atomkraftwerke als Stromreserve am Netz zu halten, steht weiter in der Kritik. Die Wirtschaftsweise Grimm sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man müsse über die reine Versorgungssicherheit hinausdenken. So entstünden Kosten für die Verlängerung der AKWs, ohne dass diese billigen Strom erzeugten, der wiederum zu niedrigeren Stromkosten beitragen könnte. Deshalb müssten die Laufzeiten der drei verbliebenen deutschen Atomkraftwerke verlängert werden. Grünen-Co-Chef Nouripour verteidigte Habecks Plan. Es gehe nicht um die Strommenge, sondern um Netzstabilität. Die AKWs würden nur im Extremfall hochgefahren, es bleibe beim Atomausstieg zum Jahresende.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2022 12:00 Uhr