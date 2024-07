Grießhammer will SPD in Bayern in die Mitte rücken

München: Bayerns neuer SPD-Fraktionschef Grießhammer will seine Partei zur politischen Mitte hin ausrichten. Im BR-Interview sagte Grießhammer, damit könne die SPD bei Wahlen wieder erfolgreicher werden. So beschäftige die Menschen eher, wie sie Heizung und Kita bezahlen sollen - und nicht das Gendern. Der Wahl Grießhammers war eine Revolte in der SPD-Fraktion gegen ihren bisherigen Chef vorausgegangen. Bei der erzwungenen Neuwahl war von Brunn nicht wieder angetreten. Am Montag hatte er bereits das Amt als Parteichef der Bayern-SPD abgegeben. Den krisengeschüttelten Landesverband führt nun die bisherige Co-Vorsitzende Endres allein.

