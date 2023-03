Griechischer Verkehrsminister tritt nach Zugunglück zurück

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht vielerorts klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend klar und windig. In der Nacht gebietsweise Hochnebel, Werte zwischen plus 1 und minus 6 Grad. Morgen wieder freundlich bei Temperaturen zwischen 5 und 13 Grad. Am Freitag weiterhin Sonne, aber etwas kühler, nur in Alpennähe bewölkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2023 17:00 Uhr