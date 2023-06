Griechischer Ministerpräsident Mitsotakis kann zweite Amtszeit antreten

Kurzmeldung ein/ausklappen Mindestlohnkommission schlägt Erhöhung in zwei Schritten auf 12,82 Euro vor

Berlin: Die zuständige Expertenkommission schlägt vor, den Mindestlohn von Januar an von derzeit von 12 auf 12,41 Euro anzuheben. Nach dem Willen der Fachleute soll der Mindestlohn dann 2025 um weitere 41 Cent auf 12,82 Euro steigen. Diesen Vorschlag legte das Gremium aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern vor kurzem Arbeitsminister Heil vor. Bislang ist offen, ob der SPD-Politiker den Vorschlag per Verordnung umsetzt. Verpflichtet ist er dazu nicht. Es wäre jeweils ein Plus von nicht ganz vier Prozent. Wohlfahrtsverbände hatten angesichts weiter steigender Preise mindestens 14 Euro gefordert. Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Schnitzer, hatte für eine Erhöhung des Mindestlohns mit Augenmaß plädiert. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Herbst ausnahmsweise die Erhöhung des Mindestlohns per Gesetz beschlossen, ohne die Kommission zu konsultieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.06.2023 10:15 Uhr