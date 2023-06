Griechischer Ministerpräsident Mitsotakis kann zweite Amtszeit antreten

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutsche Außenpolitiker befürchten härteres Auftreten von Putin

Berlin: Nach dem Putschversuch in Russland befürchten deutsche Außenpolitiker ein noch härteres Vorgehen von Präsident Putin. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Kiesewetter, sagte dem Tagesspiegel, Putin werde den Krieg gegen die Ukraine wohl intensivieren und noch brutaler machen. Er müsse jetzt bei seinen Widersachern den Eindruck vermeiden, dass er angeschlagen sei. Ähnlich äußerte sich der FDP-Außenpolitiker Lechte. Es sei zu befürchten, dass Putin sein - so wörtlich - "Terror-Regime" ausweite, um sein Image der Schwäche zu korrigieren, so Lechte. In Luxemburg beraten heute die EU-Außenminister über die Lage nach dem gescheiterten Aufstand der Wagner-Söldner. Dabei geht es auch darum, die Militärhilfen für die Ukraine weiter aufzustocken. Außenministerin Baerbock hat nach der Entwicklung vom Wochenende ihre Südafrika-Reise verschoben, um an dem Treffen teilnehmen zu können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.06.2023 08:00 Uhr