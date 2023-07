Griechische Waldbrände teils unter Kontrolle

Meldungsarchiv - 22.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Unterstützt von ausländischen Kräften kämpft die griechische Feuerwehr weiter intensiv gegen Waldbrände. Die Feuer im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes seien unter Kontrolle, heißt es vom Katastrophenschutz. Immer wieder flammten die Brände aber auf, weil alles vertrocknet sei. Das schwierigste Feuer tobt demnach auf der Ferieninsel Rhodos. Touristen sind laut Feuerwehr aber nicht in Gefahr. - Mittlerweile sind in Griechenland hunderte Einsatzkräfte aus Rumänien, Bulgarien, Polen, der Slowakei und Malta eingetroffen, um bei den Löscharbeiten zu helfen. Weitere Staaten haben Löschflugzeuge und Hubschrauber entsandt. Das staatliche Wetteramt erwartet für den Süden Griechenlands an diesem Wochenende bis zu 45 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 12:00 Uhr