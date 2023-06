Griechische Wähler haben neues Parlament gewählt

Meldungsarchiv - 25.06.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Die Menschen in Griechenland haben heute zum zweiten Mal innerhalb von fünf Wochen ein neues Parlament gewählt. Als Favorit ging die konservative Nea Dimokratia von Ministerpräsident Mitsotakis ins Rennen. Derzeit deutet alles darauf hin, dass er eine Regierung ohne Koalitionspartner bilden kann. Die Nea Dimokratia hatte bereits die Wahl im Mai mit großem Vorsprung gewonnen, aber nicht genügend Parlamentssitze für eine Regierungsbildung erreicht. Ein neues Wahlgesetz begünstigt jetzt die siegreiche Partei mit Bonussitzen, deshalb kann Mitsotakis hoffen, nun eine klare Mehrheit im Parlament zu bekommen. Die Wahlbeteiligung lag am Nachmittag bei knapp 30 Prozent. Mit ersten Hochrechnungen ist in Kürze zu rechnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2023 18:00 Uhr