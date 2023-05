Griechische Regierungspartei feiert klaren Wahlsieg

Meldungsarchiv - 21.05.2023 23:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: In Griechenland hat die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia von Ministerpräsident Mitsotakis die Parlamentswahl mit deutlicher Mehrheit gewonnen. Nach Teilergebnissen aus fast zwei Drittel der Wahllokale kam die ND auf 40 Prozent der Stimmen, die oppositionelle Syriza erreichte nur 20 Prozent - ein herber Dämpfer für die Linkspartei von Ex-Ministerpräsident Tsipras. Aufgrund eines neuen Verhältniswahlrechts müsste Mitsotakis nun wohl einen Koalitionspartner finden, um eine Regierung zu bilden. Er deutete aber am Abend an, dass er es wohl auf eine Neuwahl ankommen lässt, die ihm die Alleinregierung ermöglichen könnte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2023 23:00 Uhr