Griechische Küstenwache weitet Suche nach Bootsunglück aus

Innenminister wollen einheitliche Regeln zum Messerverbot in Zügen

Berlin: Die Innenminister der Länder streben eine bundesweit einheitliche Waffenverbotsregelung in öffentlichen Verkehrsmitteln an. Darauf haben sie sich bei ihrer Konferenz in Berlin verständigt. In einem gemeinsamen Papier heißt es, weil es in Zügen bei Gewalttaten kaum Flucht- oder Ausweichmöglichkeiten gebe, sei dort ein besonderer Schutz nötig. Bundesinnenministerin Faeser sagte zum Abschluss der dreitägigen Beratungen, es gehe um mehr Sicherheit für alle. Millionen Menschen seien Tag für Tag unterwegs. Die Umsetzung eines Waffenverbots werde nun geprüft. Die SPD-Ministerin warb zudem für mehr Präsenz von Polizei und Sicherheitskräften in den öffentlichen Verkehrsmitteln sowie mehr Videoüberwachung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2023 13:00 Uhr