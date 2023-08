Griechische Küstenwache rettet rund 75 Bootsflüchtlinge

Athen: Die griechische Küstenwache hat rund 75 Bootsflüchtlinge aus Seenot gerettet. Die Menschen trieben in Schlauchbooten vor der Insel Lesbos. Alle Flüchtlinge seien unverletzt, sie seien in ein Aufnahmezentrum auf der Insel gebracht worden, teilte die Küstenwache mit. Das Rettungsschiff "Open Arms" mit fast 200 Bootsflüchtlingen an Bord ist unterdessen unterwegs zum toskanischen Hafen Carrara. Wie der Betreiber mitteilte, dauert die Fahrt zu dem Hafen, den die Behörden zugewiesen haben, vier Tage. Dies bedeute unnötiges Leid für die Geretteten. Zudem könne die "Open Arms" in dieser Zeit keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 20:00 Uhr