Griechische Feuerwehr kämpft auch in dieser Nacht gegen die Waldbrände

Nachrichtenarchiv - 07.08.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Feuerwehren und Freiwillige kämpfen in den Waldbrandgebieten Griechenlands auch in der Nacht gegen die Flammen. Der stellvertretende Katastrophenschutzminister Hardalias erklärte noch am Abend, man stehe vor einer noch schwierigeren Nacht. Alle Kräfte seien im Einsatz, um Leben zu retten. Vor allem in Norden von Athen lodern die Brände immer wieder auf. Dort drohen sie den See von Marathon einzuschließen. Gestern waren in ganz Griechenland 154 Brände gezählt worden - besonders betroffen sind auch weite Teile des Peleponnes, sowie die Inseln Evia und Euböa.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.08.2021 04:00 Uhr