Griechische Feuerwehr bekämpft Dutzende Feuer im ganzen Land

Meldungsarchiv - 24.07.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Die Feuerwehren in Griechenland kämpfen in mehr als 60 Regionen des Landes gegen die Flammen. Das teilte der Zivilschutz mit. Betroffen sind demnach der Graußraum Athen, die Halbinsel Peloponnes und viele Inseln der Ägäis. Entwarnung werde es auch die nächsten Tage nicht geben, die Brandgefahr bleibe extrem hoch, heißt es. Die schlimmsten Brände tobten aktuell auf den Inseln Rhodos und Euböa. Zehntausende Menschen wurden in Sicherheit gebracht. Immer wieder fachen starke Winde die Flammen an. Dazu ist es mit über 40 Grad sehr heiß. Erst ab Donnerstag ist eine leichte Abkühlung in Sicht. Auf der Ferieninsel Korfu ist ein großer Waldbrand den Angaben zufolge inzwischen unter Kontrolle. Die Urlauber können zurück in ihre Hotels.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2023 11:00 Uhr