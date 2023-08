Griechenland will ukrainische F16-Piloten ausbilden

Athen: Die Ukraine kann Piloten für ihre neuen F16-Kampfflugzeuge auch in Griechenland ausbilden lassen. Präsident Selenskyj bedankte sich am Abend bei seinem Besuch in Athen bei der griechischen Regierung für das Angebot, das er gerne annehme. Die griechische Luftwaffe besteht vor allem aus F16-Jets, die Piloten dort gelten als äußerst erfahren. Vorgestern hatten Dänemark und die Niederlande der Ukraine dutzende F16-Flugzeuge in Aussicht gestellt - zunächst müssten die ukrainischen Piloten aber entsprechend ausgebildet sein. Mit den ihr zugesagten F16 verfügt die Ukraine erstmals über moderne Kampfflugzeuge westlicher Bauart.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2023 09:00 Uhr