Griechenland verhängt nächtliche Ausgangssperren

Athen: Griechenland verschärft ab morgen seine Corona-Ausgangsbeschränkungen: Ab 21 Uhr darf dann niemand mehr vor die Tür. Ausnahmen gibt es nur für medizinische Notfälle und für Personen, die nachts arbeiten müssen. Die Zahl der Corona-Infektionen ist in den vergangenen Tagen in Griechenland sprunghaft gestiegen. Die griechischen Behörden registrierten gestern über 2.700 Neuinfektionen und 43 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

