Griechenland und Frankreich melden neue Höchststände bei Corona-Neuinfektionen

In Belarus fordern tausende Demonstranten Ende der Polizeigewalt

Minsk: In Belarus haben den vierten Tag in Folge Tausende gegen Präsidenten Lukaschenko demonstriert. Unter anderem gingen hunderte Frauen in weißen Kleidern auf die Straße, bildeten Menschenketten und forderten ein Ende der Polizeigewalt. Ihre Kundgebung wurde aufgelöst, Beobachtern zufolge aber mit weniger Härte als die Demonstrationen in den Nächten zuvor. Die Polizei hat nach eigenen Angaben mittlerweile mindestens 6.000 Menschen festgenommen. Die Demonstranten beklagen hunderte Verletzte und insgesamt zwei Todesopfer. Bei einer Kundgebung hatte die Polizei außerdem scharf geschossen. Dabei wurde ein Demonstrant verletzt. Präsident Lukaschenko kündigte unterdessen an, bei seiner harten Linie zu bleiben. Aufforderungen zum Dialog seitens der Opposition und der EU lehnte er ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.08.2020 21:45 Uhr