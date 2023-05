Griechenland steuert auf Neuwahlen zu

Meldungsarchiv - 22.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Bei der Parlamentswahl in Griechenland hat die konservative Regierungspartei Nea Dimokratia klar gewonnen. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt die Partei von Ministerpräsident Mitsotakis auf fast 41 Prozent der Stimmen. Die Linkspartei Syriza verliert deutlich und erreicht rund 20 Prozent. Trotz des deutlichen Wahlsiegs der Konservativen wird mit einer baldigen Neuwahl in Griechenland gerechnet, voraussichtlich schon Ende Juni: Dann würde das Wahlrecht dem Sieger zusätzliche Sitze im Parlament garantieren, so dass Mitsotakis eventuell allein regieren könnte. Die Bildung einer Koalition gilt wegen großer Differenzen zwischen den politischen Lagern als schwierig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.05.2023 07:00 Uhr