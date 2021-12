Griechenland meldet Höchststand bei Corona-Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 27.12.2021 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: In Griechenland hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden wurden fast 9.300 neue Fälle gemeldet - so viele wie nie zuvor. Die Regierung in Athen reagiert mit verschärften Corona-Maßnahmen, die am 3. Januar in Kraft treten sollen. Dann soll nach Angaben von Gesundheitsminister Plevris eine FFP2-Maskenpflicht im öffentlichen Raum gelten. Bars und Kneipen müssen um Mitternacht schließen. Bei Sportveranstaltungen soll die Zahl der Zuschauer auf zehn Prozent der Kapazität begrenzt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2021 20:00 Uhr