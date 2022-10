Griechenland lobt deutsche Unterstützung im Streit um Ägäis-Inseln

Nachrichtenarchiv - 27.10.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Nach seinem Treffen mit Kanzler Scholz hat der griechische Regierungschef Mitsotakis die konstruktive Zusammenarbeit hervorgehoben. Mitsokakis lobte die deutsche Unterstützung im Streit mit der Türkei um griechische Inseln in der Ägäis. Der griechische Regierungschef betonte, er setze auf einen friedlichen Dialog und werde die Hand der Freundschaft in Richtung Türkei ausstrecken. Kanzler Scholz nahm Griechenland nochmals ausdrücklich gegen militärische Drohungen aus der Türkei in Schutz. Scholz hofft nach eigenen Worten, dass die beiden NATO-Partner alle Gebiets-Fragen auf der Grundlage des Völkerrechts lösen. Die Türkei erhebt Anspruch auf mehrere griechische Inseln im östlichen Mittelmeer. In dem Konflikt geht es auch um Erdgasvorkommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2022 12:00 Uhr