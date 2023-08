Griechenland kämpft weiter gegen Waldbrände

Alexandroupolis: In Griechenland kämpfen Feuerwehrleute weiter gegen die im Land lodernden Waldbrände. Das schlimmste Feuer wütet derzeit in der Region Evros nahe der Hafenstadt Alexandroupolis. Vom Vize-Gouverneur von Evros hieß es, die Region habe weitere Einsatzkräfte angefordert. Heute ändere sich der Wind, die Bedrohung steige - und man wisse nicht, ob und wie man in der Lage sein werde, das Vorrücken der Feuerfront zu stoppen. In ganz Griechenland kämpften die Feuerwehrleute gestern gegen 105 Waldbrände. Experten schätzen, dass die Feuer schon jetzt mehr als 120.000 Hektar Land zerstört haben - eine Fläche, so groß wie etwa der gesamte Landkreis Unterallgäu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2023 06:00 Uhr