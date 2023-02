Griechenland kämpft mitten im Winter gegen Waldbrände

Nachrichtenarchiv - 26.02.2023 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: In Griechenland kämpft die Feuerwehr mitten im Winter gegen Wald- und Buschbrände. Allein am Wochenende musste sie nach eigenen Angaben fast 100 Mal ausrücken. Wie der staatliche Rundfunk berichtet, wurden bei dem schlimmsten Brand auf der Nordseite der Halbinsel Peloponnes sogar Löschflugzeuge eingesetzt, um die Flammen einzudämmen. Über Tote oder Verletzte ist bislang nichts bekannt. Als Ursache für die Feuer gilt neben Brandstiftung auch die Tatsache, dass es in weiten Teilen Griechenlands in diesem Winter bislang nur wenig geregnet hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2023 20:00 Uhr