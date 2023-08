Griechenland hofft auf Regen im Kampf gegen Waldbrände

Athen: Mehr als eine Woche nach dem Ausbruch der schweren Waldbrände in mehreren Regionen Griechenlands kämpft die Feuerwehr immer noch gegen die Flammen. Für ein wenig Hoffnung sorgt nun die Wettervorhersage. Demnach könnte es am Wochenende in Teilen Mittelgriechenlands, in der nördlichen Hafenstadt Thessaloniki und in Athen regnen. Allerdings sorgten Gewitter mit Blitzen am Morgen bereits für neue Brandherde. Nach Einschätzung von Experten sind bisher im Nordosten von Griechenland rund 74-tausend Hektar verbrannt - allein 13-tausend davon im Nationalpark Dadia, in dem unter anderem viele dort brütende Raubvögel dem Feuer zum Opfer gefallen sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2023 10:00 Uhr