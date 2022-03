Griechenland fordert Deckelung der Erdgaspreise

Ukrainer bringen sich aus umkämpften Gebieten in Sicherheit

Kiew: In der Ukraine laufen weitere Evakuierungen aus den umkämpften Städten. Aus Sumy berichtet der dortige Bürgermeister, dass die Menschen in ihren Privatfahrzeugen aus der Stadt fahren, nachdem der Korridor eingerichtet wurde. Insgesamt gibt es sechs Fluchtkorridore. Von ukrainischer Seite hieß es, man sei bereit, sich an die Feuerpause zu halten, wenn es das russische Militär auch tut. Die Fluchtrouten sollen zwölf Stunden lang offen gehalten werden - bis heute Abend 20 Uhr unserer Zeit. In der Nacht hatte die russische Luftwaffe wieder mehrere Ziele in der Ukraine bombardiert. Dabei soll es nach Angaben aus Kiew vor allem in den Regionen Charkiw und Schytomyr Tote gegeben haben. Aus Moskau hieß es derweil, der Militäreinsatz in der Ukraine ziele nicht auf den Sturz der ukrainischen Regierung, sondern darauf, einen neutralen Status des Landes zu erreichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2022 12:00 Uhr